Unbekannte stehlen Außenbordmotor aus Angelboot

4000 Euro Schaden

Niestetal. Unbekannte haben an einem Hafenanleger an der Fulda bei Niestetal-Sandershausen einen Außenbordmotor aus einem Angelboot gestohlen. Wie die Polizei berichtet, bemerkte der Besitzer, ein Angler aus Staufenberg, den Diebstahl am Dienstagnachmittag.

Die Täter zerschnitten demnach einen Maschendrahtzaun und montierten dann den mit einem Vorhängeschloss gesicherten 20-PS-Honda-Motor ab. Zudem entwendeten sie eine Angelrute. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 4000 Euro.

Hinweise an die Wasserschutzpolizei Kassel, Tel. 05 61 / 2 07 69 44.

Rubriklistenbild: © dpa