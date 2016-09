Fuß unter Gaspedal eingeklemmt: Lkw erfasst Kind an Ampel in Vellmar

Lastwagen rollte über Rot

Vellmar. Ein siebenjähriger Junge ist am Donnerstagmittag an einer Fußgängerampel in Vellmar von einem Lastwagen erfasst und dabei verletzt worden.

Wie die Polizei Kassel mitteilt, ereignete sich der Verkehrsunfall gegen 13.30 Uhr. Auf dem Heimweg von der Schule wartete der Junge an der Straße zwischen Rathauskreuzung und Endhaltestelle Vellmar-Nord auf Höhe der Haltestelle Musikerviertel an der roten Ampel. Als diese für ihn schließlich Grün zeigte, lief der Junge los und wurde auf Mitte der Fahrbahn von einem 15-Tonner, der stadtauswärts unterwegs war, am vorderen Scheinwerfer erfasst. Der Siebenjährige wurde bis aufs anliegende Gleisbett geschleudert. Offenbar hatte sich der Fuß des 33-jährigen Fahrers zwischen Gaspedal und Fußmatte verkeilt, sodass der Lastwagen ungebremst über Rot fuhr. Das teilte der Fahrer den Ermittlern vor Ort mit.

Laut Mitteilung der Polizei hatte die Mutter des Jungen, die in der Nähe auf ihren Sohn wartete, den Unfall beobachtet. Sofort eilte sie an die Stelle und kümmerte sich dort um ihren Sohn gekümmert, der Prellungen und Schürfwunden erlitt. Die Polizisten schalteten nach Rücksprache mit der Kasseler Staatsanwaltschaft einen Gutachter ein. Der prüft nun, wie es zu dm Unfall kommen konnte – insbesondere im Fußraum des Lkw.

