Gullydeckel gegen Schaufenstertüren: Unbekannte wollten in Vellmar einbrechen

Vellmar. Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag in Vellmar Gullydeckel in die Glastüren von zwei Geschäften geworfen.

Trotz den erheblichen Schäden an den Einganstüren, gelangten die Täter weder in die Bäckerei eines Einkaufsmarkts an der Holländischen Straße in Obervellmar noch in das Fotostudio am Rathausplatz. Wie die Polizei mitteilt, entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

Ob es sich in beiden Fällen um ein und dieselben Täter handelte, weiß die Polizei bislang nicht. Da sich aber beide Taten in der selben Nacht ereigneten und die Unbekannten zum Einwerfen der Scheiben jeweils die Deckel von nahegelegenen Gullys als Tatwaffe nutzten, liegt die Vermutung für die Polizei nahe.

Täter wollten einbrechen

An der Tür des Fotostudios fanden die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Nord zudem Hebelspuren. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter definitiv einbrechen wollten und es nicht nur um Vandalismus ging.

Die Polizei bittet um Zeugen, die in der Nacht zum Montag etwas Verdächtiges beobachtet haben, Tel. 0561/9101021

