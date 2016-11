Zwischen Vellmar und Espenau-Hohenkirchen: Radfahrer schwer verletzt

Pkw fuhr Radfahrer an

Vellmar. Auf der Landstraße zwischen Vellmar und Espenau-Hohenkirchen (L3386) fuhr am Samstagabend ein Pkw einen Radfahrer an. Er wurde schwer am Kopf verletzt, die Strecke musste voll gesperrt werden.

Aktualisiert um 20.38 Uhr Laut Auskunft der Polizei ist der Radfahrer mit vorschriftsmäßiger Beleuchtung, aber ohne Helm auf der Landstraße unterwegs gewesen, als ein VW-Kleintransporter einen anderen Wagen überholte, beim Wiedereinscheren ins Schleudern geriet und den Radfahrer anfuhr. Laut Auskunft der Polizei wurde der Radfahrer dabei schwer am Kopf verletzt. Derzeit, um 20.38 Uhr, sind die Rettungskräfte noch vor Ort, die Straße ist aktuell voll gesperrt.

