Im Ratio Land weihnachtet es sehr

Baunatal. Adventszeit ist Geschenkezeit. Das Ratio Land Baunatal sorgt in der Vorweihnachtszeit dafür, dass der Einkauf zu einem festlichen Erlebnis für die ganze Familie wird und die Vorfreude auf den Heiligen Abend verstärkt.

Weihnachtliches Ambiente kann man schon beim Streifzug durch die großzügige Mall genießen. Am Haupteingang grüßen zwei 3,50 Meter große Rentiere und laden zum Einkaufsbummel ein. Ein Lebkuchenhaus am Perlenbrunnen macht Appetit auf köstliches Adventsgebäck. Im Ratio Land weihnachtet es eben sehr.

Tolle Aktionen

Mit vielen Attraktionen für alle Sinne versüßt das Ratio Land den Einkauf im Advent: Am 6. Dezember verteilt der Nikolaus auf der Mall kleine Geschenke (14 – 20 Uhr). Eltern und Kinder können Baumschmuck basteln (3. Dezember) und aus Eierkartons Weihnachtsfiguren fertigen (10. Dezember). Eine Woche vor Heiligabend gibt es ein Foto-Shooting. Ein spannendes Erlebnis für Jung und Alt ist der Simulator 9d-VR, der ab 9. Dezember im Ratio Land zu virtuellen Ausflügen in täuschend echte Fantasiewelten einlädt.

Doch das Ratio Land bietet zur Weihnachtszeit während der Shopping-Tour nicht nur etwas fürs Auge sondern auch für das leibliche Wohl: Familie Bilgen verkauft frische Fischbrötchen. An der Grillbude vor dem Ratio Land gibt es würzige, heiße Bratwurst.

Kulinarische Genüsse

Und bis Heiligabend kann man sich an einem Stand auf der Mall mit italienischer Feinkost eindecken. Ein Besuch lohnt sich auch im neuen Getränkemarkt des Ratio Land, gleich neben dem Gartenmarkt. Dort erwartet die Kunden auf 800 Quadratmetern eine große Auswahl an alkoholischen und nichtalkoholischen Produkten, viele davon aus der Region. In begehbaren Kühlboxen kann man Getränkevorräte gleich kistenweise mitnehmen.

Seine Geschenke kann man im Ratio Land kostenlos liebevoll verpacken lassen. Wer sich lieber für ein „Flachgeschenk“ entscheidet, findet beim Gutschein-Service bestimmt das Richtige. (pdi)