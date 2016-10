Vorfahrt missachtet: Drei Verletzte bei Unfall in Großenritte

+ Zusammenstoß auf der Kreuzung: Die Polofahrerin hatte die Vorfahrt missachtet, war mit dem VW Touran zusammengestoßen und dann noch auf den Fiat geschleudert worden. Foto: HessennewsTV

Baunatal. Bei einem Unfall in Großenritte in Höhe des Edeka-Getränkemarkts sind am Samstag drei Menschen leicht verletzt worden. Auf der Kreuzung Besser Straße / Niedensteiner Straße waren drei Autos zusammengestoßen. Es entstand Schaden in Höhe von 14.000 Euro.

Nach Angaben der Polizei war eine 18-Jährige aus Calden gegen 11.20 Uhr mit ihrem VW Polo aus Richtung Schauenburg kommend auf der Besser Straße unterwegs. An der Kreuzung übersah sie ein Stop-Schild und missachtete die Vorfahrt eines 30-jährigen Autofahrers aus Baunatal. Er war mit seinem VW Touran auf der Niedensteiner Straße in Richtung Niedenstein unterwegs. Mit an Bord waren ein 36-jähriger Beifahrer und ein einjähriges Baby.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Wagen der 18-Jährigen durch die Wucht des Aufpralls noch auf das Auto eines 71-jährigen Baunatalers geschleudert. Er hatte mit seinem Fiat an der Kreuzung gehalten, weil er von der Besser Straße nach links abbiegen wollte und ordnungsgemäß noch den entgegenkommenden VW Touran durchlassen wollte.

Der Senior blieb unverletzt. Die 18-jährige Unfallverursacherin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 30-Jährige erlitt einen Schock. Er und sein Beifahrer, der über Schulterschmerzen klagte, wurden ebenfalls zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Das Baby blieb unversehrt. (rud)