Unbekannter Mann ist flüchtig - Zeuge sah Tat

+ Völlig zerstört: Ein Unbekannter zündete einen Mini-Bagger auf einem Betriebsgelände in Nord-Holland an. Foto: Polizei

Nord-Holland. Ein unbekannter Mann hat am frühen Sonntagmorgen auf dem Betriebsgelände einer Baufirma an der Hegelsbergstraße einen Mini-Bagger in Brand gesetzt. Ein Zeuge war kurz nach 5 Uhr durch einen Knall aus dem Schlaf gerissen worden und hatte von seinem Fenster aus beobachtet, wie der Täter den Bagger mit Brandbeschleuniger entzündete. Zuvor hatte er die Scheibe des Baggers eingeschlagen.

Durch das Feuer entstand ein Schaden von 18 000 Euro.

Der unbekannte Mann flüchtete daraufhin über die Hegelsbergstraße in Richtung Bunsenstraße. Er soll 1,80 bis 1,85 Meter groß und schlank sein. Zudem hat er eine sportliche Figur. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jogginghose und einen schwarzen Kapuzenpullover. Auf dem Hosenbein ist eine weiße Aufschrift aufgedruckt. (bal)

Hinweise: 0561/ 9100