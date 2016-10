16-Jährige in Kasseler Straßenbahn sexuell bedrängt

Übergriff am helllichten Tag

Kassel. Eine 16-Jährige aus Kassel wurde am Samstagnachmittag in einer Straßenbahn in der Kasseler Innenstadt sexuell bedrängt. Der Täter, ein etwa 45 Jahre alter Mann mit Stirnglatze und hellem Haarkranz, ist flüchtig.

Die junge Frau war um 16.45 Uhr am Rathaus in die Straßenbahn gestiegen. Am Königsplatz setzte sich der Unbekannte neben die Jugendliche, obwohl noch weitere Plätze frei waren. Anschließend berührte er die Frau unsittlich und drängte sie immer weiter in Richtung Fenster.

Als das Opfer aufstand, um sich aus der Situation zu lösen, umfasste der Mann sogar noch ihre Hüften. Die 16-Jährige stieg am Stern aus der Straßenbahn aus, obwohl sie noch nicht an ihrem Ziel war. Der Täter blieb in der Bahn und fuhr in Richtung Leipziger Straße weiter.

Das Opfer beschrieb den Täter als etwa 1,70 Meter großen und etwa 45 Jahre alten Deutschen, der eine Stirnglatze mit hellem Haarkranz hat und unrasiert war. Er soll mit einer dunkelgrauen oder dunkelblauen Regenjacke und einer beigen Stoffhose bekleidet gewesen sein. Zudem habe er einen Stockschirm dabei gehabt. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 0561/ 9100.

