Dieb muss in Untersuchungshaft: 33-Jähriger hatte Parfüm geklaut 

Kassel. Ein 33-Jähriger steht im Verdacht, am Donnerstag sechs Flakons aus einer Parfümerie gestohlen zu haben. Da sich der Mann gegen einen Zeugen gewehrt hatte, wird wegen räuberischen Diebstahls gegen ihn ermittelt.

Der 33-jährige Algerier hat keinen Wohnsitz in Deutschland. Wegen Fluchtgefahr ordnete die Kasseler Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft an.

Ein Ladendetektiv beobachtete den 33-Jährigen gegen 17 Uhr in der Parfümerie an der Oberen Königsstraße. Da der Mann nicht für Ware im Wert von 700 Euro bezahlt hatte, wollte der Zeuge ihn festhalten. Der Dieb flüchtete in Richtung „Neue Fahrt“, wobei drei Flakons zu Bruch gingen. In der „Neuen Fahrt“ hielt sich zufällig ein Kollege des Ladendetektivs auf. Ihm gelang es, den Tatverdächtigen festzuhalten. Der 33-Jährige wehrte sich und beschädigte dabei die Bekleidung des Zeugen. Später fand die Polizei auch zwei Taschen mit Preisetiketten eines anderen Geschäfts, die vermutlich auch gestohlen waren. Der 33-Jährige, der bereits durch die Begehung von Diebstahls- und Drogendelikten in Erscheinung getreten.

