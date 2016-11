Geht Kassels Stadtbaurat Nolda nach Potsdam?

Kasseler Dezernent gilt als Favorit

Kassel. Es könnte sein, dass Kassels Stadtbaurat Christoph Nolda bald Baudezernent in Brandenburgs Landeshauptstadt wird.

Kassels Stadtbaurat Christof Nolda (Grüne) wird wahrscheinlich Baudezernent in Potsdam. Das berichten die Potsdamer Neuesten Nachrichten. Nolda sei Favorit für den Posten. Er habe nur einen Mitbewerber, den Bauamtsleiter Bernd Rubelt aus der 15.000-Einwohner-Stadt Eutin (Schleswig Holstein).

Nolda stellte sich am Mittwoch in Potsdam vor. Die Wahl in der Stadtverordnetenversammlung findet kommenden Mittwoch statt. Der Potsdamer Baudezernent war über ein zu groß ausgefallenes Eigenheim gestolpert.