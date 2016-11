Grüne küren Kandidaten für Wahljahr 2017: Mijatovic und Koch im Rennen

Oberbürgermeisterwahl in Kassel und Bundestagswahl

Kassel. Die Kasseler Grünen haben am Donnerstagabend ihre Kandidaten zur Bundestagswahl im Jahr 2017 und zur Kasseler Oberbürgermeisterwahl gekürt.

Mit 52 der 61 abgegebenen Stimmen wurde Boris Mijatovic von der Mitgliederversammlung der Grünen zum Kandidaten für die Bundestagswahl bestimmt. Mitbewerber Ekkehard Darge erhielt neun Stimmen der Versammlung im Stadtteilzentrum Vorderer Westen. Eva Koch (54), die stellvertretende Vorsitzende der Rathausfraktion, tritt für die Grünen zur Kasseler Oberbürgermeisterwahl am 5. März an – sie erhielt 40 von 44 Stimmen, bei zwei Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen. Boris Mijatovic (42), der Parteivorsitzende der Kasseler Grünen, geht als Direktkandidat im Bundestagswahlkreis 168 ins Rennen. Mijatovic strebt damit die Nachfolge von Nicole Maisch an, die auf eine erneute Kandidatur verzichtet hatte. Unser Foto zeigt Boris Mijatovic und Eva Koch am Abend vor der Kreismitgliederversammlung im Stadtteilzentrum Vorderer Westen.