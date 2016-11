Kasseler Weihnachtsmarkt wird am Montag eröffnet - Diesmal 5 Wochen

Neuer Besucherrekord?

+ © Schachtschneider © Schachtschneider

Kassel. Fünf Wochen und damit länger als in den vergangenen Jahren hat der Kasseler Weihnachtsmarkt ab Montag geöffnet. Mit neuen Attraktionen wie den Glasbläsern aus Lauscha sowie bewährten Angeboten hoffen die Organisatoren von Kassel Marketing auf mehr als zwei Millionen Besucher.

Am Montag beginnt der Kasseler Märchenweihnachtsmarkt, der beste Voraussetzungen für einen Besucherrekord hat. Bereits in den vergangenen Jahren lockte das Programm jeweils um die zwei Millionen Besucher in die Innenstadt. „Diesmal ist die Adventszeit besonders lang, wir haben fünf Wochen Zeit“, sagt Birgit Kuchenreiter vom Veranstalter Kassel Marketing. Der Weihnachtsmarkt sei einer der größten Publikumsmagneten der Region.

Alle Stände sind seit dem Wochenende aufgebaut. Jetzt freuen sich die Betreiber darauf, dass es endlich losgeht. Heute wird auch die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt erstmals angeschaltet. Auf dem Königsplatz geht es dann bei einem Gewinnspiel um die Frage, wie viele Lichter an der 18 Meter hohen Tanne leuchten. Die Städtischen Werke – so viel kann man schon verraten – haben tausende von LED-Leuchten für den Baum spendiert.

Das Motto des Weihnachtsmarktes ist diesmal „Schneewittchen“. Die 19-jährige Karolin Czerny aus Vellmar übernimmt diese Märchenrolle und gibt heute um 16.30 Uhr zusammen mit Kassels Oberbürgermeister Bertram Hilgen das Startsignal für den Weihnachtsmarkt. Der wird bis Freitag, 30 Dezember, jeweils ab 11 Uhr geöffnet haben. Eine Ausnahme bilden die Weihnachtstage vom 24. bis zum 26. Dezember. Da sind die Stände geschlossen.

Schon jetzt haben sich nach Angaben von Kassel Marketing Busunternehmen aus dem ganzen Bundesgebiet angemeldet. Von Hamburg über Hannover bis Leipzig gebe es viele Stammgäste. Sie erwarten Attraktionen wie die Märchenpyramide und die Himmelswerkstatt mit Bastelmöglichkeiten. Es gibt finnischen Räucherlachs, Rentiergeschnetzeltes sowie Raclettekäse mit Biokartoffeln aus Witzenhausen. Erstmals ist die thüringische Glasbläserstadt Lauscha mit Kunsthandwerk auf dem Friedrichsplatz vertreten.