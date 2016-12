Kommentar zu Kassels OB-Kandidaten: Keine Zeit zum Warten

Andreas Hermann über Kassels OB-Kandidaten

Über einige Kandidaten zur Oberbürgermeisterwahl in Kassel kann man sich nur wundern, findet HNA-Redakteur Andreas Hermann.

Wer gewählt werden will, der sollte doch die Öffentlichkeit – also die Wählerschaft – von sich und von seinen Positionen überzeugen wollen. Besonders bedeutsam ist das bei einer Direktwahl wie der des Oberbürgermeisters. Doch bei der OB-Wahl in Kassel muss mancher Kandidat geradezu gegen seinen Willen in das Licht der Öffentlichkeit gerückt werden.

Dass parteiunabhängige Einzelbewerber abwarten, bis sie zur Wahl zugelassen sind, kann man ja vielleicht noch verstehen. Warum sich aber ein Partei- und Fraktionschef wie Dr. Bernd Hoppe erst nach der Bewerbungsfrist als OB-Kandidat outet, ist nicht nachvollziehbar. Andere Parteien haben sich mit Bewerbern längst in Position gebracht. Selbst erste Kandidaten-Diskussionsrunden sind bereits gelaufen.

In rund neun Wochen wird in Kassel ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Die OB-Kandidaten haben somit keine Zeit zum Warten. Zumindest nicht die, die es mit ihrer Bewerbung ernst meinen.