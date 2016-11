Neue Blitzer in Kassel gehen am Donnerstag in Betrieb

Stationäre Geschwindigkeits-Messanlagen

Kassel. Mehr als eine halbe Million Euro hat sich die Stadt die sechs stationären Anlagen kosten lassen. Am Donnerstag werden die Blitzer "scharf gestellt".

Durch die permanente Geschwindigkeitsüberwachung sollen die Autofahrer dazu gebracht werden, auf vier Hauptverkehrsstraßen langsamer zu fahren.

Seit Anfang des Monats stehen die stationären Geschwindigkeits-Messanlagen in Kassel bereits. Am Donnerstag, 24. November, gehen die Blitzer in Betrieb, kündigt die Stadt an.

Wie berichtet, wurden die neuen Anlagen an der Wilhelmshöher Allee (Höhe Sophienstraße), an der Bundesstraße 83 (Höhe Lilienthalstraße/gemessen wird in beiden Fahrtrichtungen), an der Frankfurter Straße (Höhe Horst-Dieter-Jordan-Straße/stadteinwärts) sowie am Steinweg (unser Foto/in wechselnden Fahrtrichtungen) aufgebaut.

