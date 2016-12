Schau im Regierungspräsidium: Kassel ist die Wiege von Hessen

+ © Christina Hein Von einem Jubiläum zum nächsten: Dr. Cornelia Dörr (links), Regierungspräsident Dr.Walter Lübcke und Staatsministerin Eva Kühne-Hörmann eröffneten die Ausstellung „70 Jahre Hessen“. © Christina Hein

Kassel. Mit Ende des Jahres gehen die Feierlichkeiten zum Geburtstag „70 Jahre Hessen“ zu Ende. Im Regierungspräsidium Kassel würdigt man dieses Jubiläum noch einmal mit einer neuen Ausstellung, die jetzt eröffnet wurde.

Mit der Schau, die bis 27. Januar im Foyer des RP am Steinweg 6 zu sehen ist, wird außerdem ins nächste große Jubiläum übergeleitet: Im neuen Jahr werden in Nordhessen mit einem großen Veranstaltungsprogramm „150 Jahr Regierungspräsidium Kassel“ gefeiert. „Mit diesem Alter dürfte das RP Kassel die dienstälteste Behörde im Land Hessen sein“, erklärte Regierungspräsident Dr. Walter Lübcke.

Im Sitzungssaal des Regierungspräsidiums ging es zünftig hessisch zu. Der RP-Chor unter Leitung von Manfred Muche gab zum Auftakt der Veranstaltung „70 Jahre Hessen und 150 Jahre RP“ das Hessenlied zum Besten. Und weil auf den Tischen Textbläter auslagen, sangen viele der Gäste kräftig mit: „Ich kenne ein Land, so reich und schön...“

Die Schau in Form von sechs Tafeln zeigt im RP die Geschichte des Landes. Sie ist unter maßgeblicher Mitarbeit von Historikerin Dr. Cornelia Dörr, der ehemaligen Leiterin des Stadtmuseums, entstanden und beleuchtet unter dem Oberthema „70 Jahre Hessen“ vor allem den Aspekt „Schauplatz hessischer Geschichte – Das Kasseler Regierungspräsidium am Alten Schlossplatz“. Auf die große „Bedeutung Kassels als eine "Wiege Hessens“ bezog sich auch Staatsministerin Eva Kühne-Hörmann, die die Ausstellung eröffnete. Die Schau ist die ideale Überleitung ins nächst Jubiläumsjahr, thematisiert sie doch die enge Verbundenheit des Standorts an der Fulda, an dem einst das landgräfliche Residenzschloss und heute das RP steht, mit der Geschichte der Hessen. Seit mehr als tausend Jahren wird von hier aus die Region regiert und verwaltet.

