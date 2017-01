Täter brachen in Kassel vier Autos in einer Nacht auf

Polizei bittet um Hinweise

Oberzwehren. Nach einer Reihe von Autoaufbrüchen in Oberzwehren in der Nacht zu Dienstag sucht die Polizei nach Zeugen. Die Ermittler gehen davon aus, dass alle vier Fälle sowie ein versuchter Rollerdiebstahl auf das Konto derselben Täter gehen.

Die Tatorte lagen laut Polizei in der Theodor-Haubach-Straße, der Carlo-Mierendorff-Straße und der Mattenbergstraße. Die Unbekannten schlugen bei vier geparkten Autos die Scheiben ein und durchsuchten die Wagen nach Wertsachen. Beute machten sie allerdings nur einem Fall. Aus einem auf dem Aldi-Parkplatz abgestellten Opel Asta entwendeten sie einen Akkubohrer der Marke „Ryobi“, ein Handyladekabel und eine Ray-Ban-Sonnenbrille.

An der Theodor-Haubach-Straße versuchten sie offenbar, einen Roller kurzzuschließen. Sie manipulierten das Lenkradschloss und die Zündkabel des Rollers – jedoch ohne dass es ihnen gelang, das Fahrzeug zu starten, wie Polizeisprecher Matthias Mänz berichtet. Dabei richteten die Täter allerdings Schaden in Höhe von 300 Euro an.

Hinweise an die Polizei: Tel. 0561/9100.

