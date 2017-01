Thilko Gerke steigt bei FDP-Fraktion vorzeitig aus

Kassel. Nach nur einem Dreivierteljahr als Stadtverordneter hat Bauunternehmer Thilko Gerke sein Mandat niedergelegt - aus Zeitgründen. Zum Ende des Jahres ist er aus der vierköpfigen FDP-Fraktion ausgeschieden.

Nach den Unstimmigkeiten über den Haushalt und den Umgang mit Rot-Grün kommt die FDP in der Kasseler Stadtverordnetenversammlung nicht zur Ruhe. Die kürzlich veröffentlichte erste Ausgabe der Fraktionszeitung ist wegen eines personellen Wechsels schon wieder veraltet, denn Bauunternehmer Thilko Gerke hat sein Stadtverordneten-Mandat niedergelegt.

„Hintergrund ist die zeitliche Schiene“, betont der Geschäftsführer der Rennert Bauunternehmung. Die am Nachmittag beginnenden Sitzungen der Ausschüsse und der anderen Gremien seien „bei mir einfach mitten im Arbeitstag“. Gerke: „Ich schaffe das nicht, mir dafür immer frei zu nehmen.“ Deshalb hätten ihn oft schon andere Fraktionsmitglieder vertreten müssen. Das sei aber auch nicht richtig. „Entweder man macht es ganz oder gar nicht.“

Differenzen in der Fraktion

Die Differenzen innerhalb der FDP-Fraktion hätten bei seiner Entscheidung keine Rolle gespielt, versichert Gerke. „Das war für mich kein Grund.“ Unterschiedliche Auffassungen habe es in der Kasseler FDP schon immer gegeben, das mache die politische Arbeit ja auch interessant.

Sein ehrenamtliches Engagement als Innungsvorsitzender und als Rotarier wolle er nicht aufgeben. Auch wenn er als Stadtverordneter ausscheide, wolle er der FDP weiter mit Rat und Tat zur Seite stehen. Über die Innung sei er nun auch in den Denkmalbeirat gewählt worden. „Da freue ich mich drauf“, sagt Gerke.

+ Thorsten Burmeister © Privat

Für den ausgeschiedenen Thilko Gerke ist zum 1. Januar Thorsten Burmeister in die FDP-Stadtverordnetenfraktion nachgerückt. Der stellvertretende FDP-Kreisvorsitzende wurde 1964 in Oberhausen geboren und wuchs in Hamburg auf. 1993 kam er aus beruflichen Gründen nach Kassel, er wohnt in Harleshausen.