Tiere suchen ein Zuhause: Vier Katzenjunge namens Schnee und Bobi der Hund

Will nur spielen: Kater Schnee greift nach einem Spielzeug. Oder ist es sein Bruder Snow? Die vier jungen Neuankömmlinge im Kasseler Tierheim Wau-Mau-Insel sehen sich sehr ähnlich und heißen auch noch alle Schnee - allerdings in vier verschiedenen Sprachen.

Kassel. Es sind verspielte neue Mitbewohner: Vier junge Katzengeschwister sind im Kasseler Tierheim Wau-Mau-Insel eingezogen und bringen die Ruhe der älteren Artgenossen ins Wanken.

Auch Hund Bobi sucht ein neues Zuhause. Wir stellen die Tiere im Video-Portrait vor.

Die Katzengeschwister

Zutraulich: Ein Mitglied der Familie Schnee beim Spielen mit einer Feder.

Es sind drei Brüder und ihre Schwester, die derzeit Schwung in die Katzenzimmer der Wau-Mau-Insel bringen. Ihre Namen: Schnee, Snow, Ho und Neige - also Schnee in vier verschiedenen Sprachen, was nicht unbedingt dabei hilft die vier Geschwister auseinander zu halten, die sich ohnehin sehr ähnlich sehen. Die jungen Katzen sind jeweils etwa ein halbes Jahr alt und Waisen. Weil sie bereits ihre Eltern verloren haben, werden die Tiere nur im Doppelpack abgegeben, damit sie sich nicht allein fühlen. Familie Schnee ist sehr verspielt und zutraulich, die vier Geschwister sind außerdem Wohnungskatzen und brauchen keinen ständigen Zugang zu den Gärten der Nachbarschaft.