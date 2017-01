Tierheim-Video: Neues Jahr, neues Zuhause?

Kassel. Mischlings-Hündin Darla und Kumpel Sam, Spitzname: Specki, wollen zum neuen Jahr aus dem Tierheim Wau-Mau-Insel in Kassel ausziehen. Auch Kater Ninja sucht ein neues Heim.

Die Aktive

Mischling Darla ist eine sechs Jahre alte Hunde-Dame, die seit Dezember im

Tierheim Wau-Mau-Insel wohnt. Darla ist eine aufgeweckte und verspielte Hündin, die gern etwas unternimmt. Entsprechend aktiv sollten auch ihre neuen Besitzer sein. Einzig bei Regen geht sie nicht so gern vor die Tür - da tut es dann auch der ruhige Tag auf der Couch.

Rasse: Mischling

Geboren: 2010

Geschlecht: Hündin, kastriert

Der stets Hungrige

+ Kleiner Hund, großer Magen: Sams Futtergier hat ihm den Spitznamen "Specki" eingebracht. © Herwig

Sam heißt der kleine Mischling eigentlich - mittlerweile ist er aber eher den Rufnamen "Specki" gewöhnt. Der Mischling wurde 2007 geboren und seine prägende Charaktereigenschaft ist, nicht sehr überraschend, dass Sam Hunger hat. Ständig. Er sucht ein möglichst ebenerdiges Zuhause, weil er es nicht so mit dem Treppensteigen hat. Und weil Sam sein Futter ungern teilt, möchte er gern als Einzelhund vermittelt werden. An der Leine lässt "Specki" gern den Boss heraushängen, etwas Erfahrung bei seinen neuen Herrchen schadet also nicht.