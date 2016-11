Unfallflucht: Polizei sucht Blondine mit schwarzem Auto

Autofahrerin beschädigte Fahrzeug am Holländischen Platz

Kassel. Nach einer Unfallflucht am Holländischen Platz sucht die Polizei eine junge hellblonde Autofahrerin, die in einem schwarzen Kleinwagen unterwegs gewesen ist.

Nach Angaben von Polizeisprecher Torsten Werner fuhr am Donnerstag, 3. November, gegen 13.30 Uhr ein 31-jähriger Mann aus Kassel mit seinem silberenen VW Passat auf der Wolfhager Straße in Richtung Holländischer Platz. Er stoppte seinen Wagen auf dem Linksabbieger, dort war die Ampel rot.

Die Autofahrerin beachtete offenbar das Haltemanöver zu spät und fuhr mit ihrem schwarzen Kleinwagen auf den Passat auf. Die Frau sei zunächst ausgestiegen und sprach den 31-Jährigen an. Die beiden hätten vereinbart, nach links auf die Holländische Straße stadtauswärts abzubiegen und dort auf dem rechtsgelegenen Uni-Parkplatz die Personalien auszutauschen.

Der 31-Jährige befolgte die Absprache und bog nach rechts in die Hentschelstraße ein, die Unfallverursacherin fuhr jedoch auf der Holländischen Straße geradeaus weiter und flüchtete. Der 31-Jährige, an dessen Auto ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro bei dem Unfall entstand, schaltete die Polizei ein. Die Fahndung nach dem schwarzen Kleinwagen verlief bislang ohne Erfolg.

Zeugen, die Hinweise zu der Frau (hellblonde, zum Zopf gebundene Haare) oder zum schwarzen Kleinwagen, geben können, werden gebeten sich unter Tel. 9100 zu melden.

