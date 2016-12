Urlaub ab Kassel-Calden: Die Nachfrage ist groß

Schauinsland-Katalog mit Angeboten jetzt in Reisebüros

Kassel/Calden. Die Nachfrage nach Urlaubsreisen ab dem Flughafen Kassel sei bereits groß: Es habe etliche Buchungen gegeben, sagte der Chef der DER-Reisebüros in Nordhessen.

DER hat fünf Filialen in Kassel, Vellmar und Baunatal. Ein Katalog von Schauinsland-Reisen, in dem auf 160 Seiten ausschließlich Flugreisen ab dem Flughafen Kassel angeboten werden, liegt ab sofort in allen Reisebüros aus. Neu ist: Fast alle deutschen Reiseunternehmen haben inzwischen Plätze in dem Airbus A 319 (150 Plätze) gebucht. Neben Schauinsland, ITS, Jahn-Reisen und alltours ist auch der Reiseveranstalter Thomas Cook neu dabei. Er ist hinter TUI die Nummer Zwei im deutschen Reisemarkt. Der Chef der DER-Reisebüros in Nordhessen, Frank Möller sagt: „Das bedeutet, dass der Kunde ein riesiges Angebot zur Verfügung hat.“

Dass die neue deutsche Fluggesellschaft Sundair (eine Tochter von Schauinsland-Reisen) den Airbus am Flughafen Kassel fest stationiert, habe auch zur Folge, dass die Preise für Urlaubsreisen günstig sind, sagt Frank Möller: „Die Maschine muss nicht hergeholt werden und ist nicht leer unterwegs.“

Beispiele für die Preisgestaltung: Eine Woche Halbpension sind im Sommer ab Calden im Vier-Sterne-Hotel pro Person ab 590 Euro (Mallorca), 597 Euro (Türkei), 598 Euro (Kreta), 692 Euro (Fuerteventura) und 930 Euro (Gran Canaria) zu haben.

Außerdem seien die Flugzeiten kundenfreundlicher als in der Vergangenheit, erklärt Frank Thiel, stellvertretender Vertriebschef von Schauinsland-Reisen: „Um sechs Uhr geht die Maschine nach Mallorca in Calden raus. Die Urlauber verlieren dadurch keinen Reisetag,“

Für Reisebüro-Chef Frank Möller ist die in Calden stationierte Maschine „wie ein Sechser im Lotto“. Er schwärmt davon, dass Schauinsland-Reisen mit der Sundair-Linie ein zuverlässiger und seriöser Partner sei: „Was die machen, das klappt auch.“