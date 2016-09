Murat Cakir (Linke) will Oberbürgermeister in Kassel werden

Möglicher Kandidat für die Wahl 2017

+ Murat Cakir

Kassel. Murat Cakir soll für die Kasseler Linke zur Oberbürgermeister-Wahl antreten. Die offizielle Kandidatenaufstellung ist für 2. November terminiert.

Die Linke hat Murat Cakir als Kandidaten zur Oberbürgermeisterwahl am 5. März 2017 in Kassel nominiert. Der 56-jährige Übersetzer ist Geschäftsführer der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hessen und neben Christian Geselle (SPD) und Dominique Kalb (CDU) der inzwischen dritte Bewerber für die OB-Wahl.

Die Kandidatenaufstellung soll am 2. November in einer Wahlversammlung erfolgen. Cakir lebt seit 46 Jahren in Kassel und war lange Mitglied im Ausländerbeirat.

Er ist Gründungsmitglied der „Wahlalternative - Arbeit und Soziale Gerechtigkeit“ und der Partei Die Linke. Mit seiner Kandidatur wolle er dazu beitragen, dass soziale Themen in den Vordergrund rückten, sagte Cakir.

