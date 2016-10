Terror-Prozess: Mutmaßlicher PKK-Funktionär aus Kassel vor Gericht

In Hamburg startet Verhandlung gegen Hasan D.

Kassel. Ein mutmaßlicher PKK-Funktionär, der zuletzt in Kassel und der Region die Strippen gezogen haben soll, steht seit Mittwoch in Hamburg vor Gericht:

Hasan D. wird die Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung und versuchte Nötigung vorgeworfen. In der verbotenen kurdischen Untergrundorganisation war der 60-Jährige seit März 2015 Gebietsleiter für Kassel. Er operierte unter dem Decknamen „Besir“, bevor er am 28. Juni 2016 in Untersuchungshaft kam.

Bevor Hasan D. innerhalb der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) nach Kassel versetzt wurde, war er für Bremen zuständig. „In Bremen war Hasan D. die zentrale Figur“, sagt Dr. Kai Wantzen, Sprecher des Hanseatischen Oberlandesgerichts, das seit gestern über den 60-Jährigen verhandelt. Wie stark er während seiner Kasseler Zeit in der hiesigen kurdischen Gemeinde vernetzt war, konnte der Sprecher auf HNA-Anfrage nicht beantworten. Die Anklage der Generalstaatsanwaltschaft beschränke sich allein auf seine Tätigkeit in Bremen.

Zu seinen Aufgaben habe gehört, die Finanzierung der Organisation sicherzustellen. Dazu habe er Spendensammlungen unter den kurdischstämmigen Bewohnern veranlasst. Auch habe er Treffen der PKK organisiert. Als ein Kurde die Polizei einschalten wollte, um seine 21-jährige Tochter, die als PKK-Kämpferin rekrutiert worden war, zurückzuholen, soll ihm Hasan D. mit einer Waffe gedroht haben.

„Die PKK ist als strenge Kaderorganisation aufgebaut. Zum Sektor Nord gehören neun Gebiete, darunter Kassel“, sagt Gerichtssprecher Wantzen. Über Hasan D. habe der Sektorenleiter gestanden, der kürzlich zu drei Jahren Haft verurteilt wurde. Bevor Hasan D. in Untersuchungshaft kam, sei gegen ihn bereits in Dänemark wegen PKK-Unterstützung verhandelt worden. Er sei dort aber freigesprochen und an die deutsche Justiz ausgeliefert worden.

Jüngst hatte es in Kassel mehrere Brandanschläge und Demonstrationen der PKK gegeben. (red)

Aktualisiert um 17.45 Uhr.