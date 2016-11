Rechtzeitig vor Weihnachten: Rewe eröffnet heute im Dez

+ © Foto: Koch © Foto: Koch

Kassel. Lange ist umgebaut worden, ab Donnerstag um 8 Uhr können Kunden nun den neuen Rewe-Supermarkt im Einkaufscenter dez besuchen.

Torte, Sushi und Austern gehörten zu den Leckereien, mit denen die Gäste aus Wirtschaft, Politik und Niederzwehren gestern Abend im neuen Rewe-Center im Dez verwöhnt wurden. Dez-Centermanager Kai Ehlers (von links) zeigte sich begeistert, dass dort, wo früher der Real-Markt untergebracht war, ein großes Lebensmittel-Center mit Spezialitäten entstanden ist.

Kaufmann Sven Fischer und Jürgen Scheider, Rewe-Leiter Region Mitte, freuten sich, dass sie die Eröffnung von Nordhessens „neustem und exklusivsten“ Rewe-Markt mit vielen Gästen feiern konnten. In dem Laden, auf dessen Verkaufsfläche von 3100 Quadratmetern 35 000 Artikel angeboten werden, sind 100 Mitarbeiter beschäftigt. Es sei ein hartes Jahr für das Dez mit den vielen Umbauten und geschlossenen Geschäften gewesen, sagte Ehlers. Jetzt erwarte er ein gutes Weihnachtsgeschäft. Der Rewe-Markt eröffnet am heutigen Donnerstag für Kunden um 8 Uhr. (use)

