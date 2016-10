Fahrerflucht: Geparkter Seat beschädigt

Schaden von 2000 Euro verursacht

Nordstadt. Ein am Fahrbahnrand geparkter weißer Seat Leon wurde in der Nacht zum Dienstag auf der Holländischen Straße – unweit des Holländischen Platzes – beschädigt.

Anschließend flüchtete der Fahrer, ohne sich um den Schaden von rund 2000 Euro zu kümmern, den er an dem geparkten Auto angerichtet hatte.

Der Halter des Seats hatte den Wagen am Montag gegen 21 Uhr am rechten Fahrbahnrand in Höhe eines Hotels, Ecke Heinrichstraße, abgestellt. Als er am nächsten Morgen gegen 7.15 Uhr zurückkam, war sein Auto beschädigt.

Hinweise: Tel. 05 61/9100

