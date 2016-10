Gullydeckel in Scheibe geworfen - Täter wollten Zigaretten

Einbrecher erbeuteten Zigaretten und 50 Euro

Nordstadt. Mit einem Gullydeckel haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag eine Scheibe an einem Kiosk an der „ehemaligen Endhaltestelle“ der Straßenbahn auf der Holländischen Straße/Ecke Schenkebier Stanne eingeworfen.

Die Einbrecher nahmen Zigaretten mit. Wie viele Schachteln die Täter bei dem Einbruch erbeuteten, ist nach Angaben des Kiosk-Besitzers derzeit noch nicht geklärt. Nach Angaben von Polizeisprecher Matthias Mänz hatten die Unbekannten den Gullydeckel aus einem wenige Meter entfernten Schacht herausgenommen. Diesen warfen sie mehrfach in die Scheibe auf der von der Holländischen Straße nicht einsehbaren Rückseite des freistehenden Gebäudes inmitten der Wendeschleife.

Dabei richteten sie einen Sachschaden von 2500 Euro an. Neben den Zigaretten erbeuteten die Täter auch etwa 50 Euro Münzgeld aus der Kasse des Kiosks. Wohin die Unbekannten nach der Tat flüchteten, ist derzeit unklar. Auch die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Nach Angaben des Besitzers hatte er den Kiosk am Mittwochabend gegen 18 Uhr verschlossen. Die Mitteilung über die eingeschlagene Scheibe ging um 5:10 Uhr bei der Polizei ein. (use)

Hinweise an die Polizei unter Tel. 05 61/9100.