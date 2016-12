Nach Messerattacke in Kasseler Nordstadt: Polizei sucht Zeugen

Ermittlungen wegen versuchten Tötungsdelikts

Kassel. Der Tatverdächtige sitzt bereits in U-Haft, nun sucht die Polizei noch nach Zeugen für die Messerattacke auf einem Tankstellengelände in der Nordstadt in der vergangenen Woche.

Lesen Sie auch: -Messerstecherei an Tankstelle in Kasseler Nordstadt: Mann schwer verletzt Wie berichtet, steht ein 19-Jähriger aus Kassel in dringendem Verdacht, einen 29-jährigen Italiener mit mehreren Messerstichen verletzt zu haben. Er sitzt bereits in Untersuchungshaft. Die Kasseler Kripo ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Die Tat hatte sich in der Nacht zu Mittwoch gegen 0.45 Uhr an einer Aral-Tankstelle an der Holländischen Straße in Höhe der Wiener Straße ereignet. Den Ermittlern liegen Hinweise vor, dass sich zur Tatzeit ein Mann am Tatort aufhielt, der ein wichtiger Zeuge sein könnte.

Personenbeschreibung:40 bis 50 Jahre alt, schlank, kurze dunkle Haare, hohe Stirn, möglicherweise Brillenträger. Er war mit einem Anorak bekleidet und hatte einen Rucksack auf. Auch weitere Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Hinweise an die Polizei: Tel. 0561/9100.