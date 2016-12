Überfall auf Jet-Tankstelle in der Nordstadt: Fahndung nach Täter

Bewaffneter Mann flüchtete mit Bargeld

Kassel. Die Polizei fahndet derzeit nach einem bewaffneten Unbekannten, der am Dienstag gegen acht Uhr eine Jet-Tankstelle im Stadtteil Nord-Holland überfallen hat.

Er flüchtete mit einer Rewe-Plastiktüte, in der er das erbeutete Bargeld verstaut hatte. Vom Tatort an der Holländischen Straße lief er offenbar stadteinwärts in Richtung Hegelsbergstraße.

Täterbeschreibung: 1,80 bis 1,90 Meter groß, schwarz-rote Sturmhaube, schwarze, gesteppte Daunenjacke. Diese hatte der Täter über den Kopf gezogen. Darunter soll er noch eine Wollmütze mit weißem Strickmuster auf dem Kopf gehabt haben. Er trug eine enge schwarze Hose und schwarze Schuhe.

Der Täter betrat nach dem aktuellen Ermittlungsstand den Verkaufsraum der Tankstelle, bedrohte einen Angestellten mit einer schwarzen Pistole und forderte Bargeld. Die Polizei bittet um sofortige Hinweise unter 0561/9100. Sie warnt dringend davor, den Täter anzusprechen.

Mehr in Kürze.

Kartenansicht: Hier geschah der Überfall

