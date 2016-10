Verbrechen vor Reuterschule: Polizei verteilt Fahndungsplakate am Tatort

+ © Polizei © Polizei

Kassel. In der Nacht zum Mittwoch wurde der 34-jährige Steven N. auf dem Platz vor der Reuter-Schule an der Gießbergstraße/Jägerstraße von einem Unbekannten mit einem Messer in den Hals gestochen. Der Mann starb an den Folgen der schweren Verletzungen. Der Täter ist noch immer flüchtig.

Die Kasseler Polizei hat zur Aufklärung der Tat die Sonderkommission (Soko) „Reuter“ eingerichtet. Zudem hat die Staatsanwaltschaft Kassel eine Belohnung von 3000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung des Täters führen.

Mit einem Fahndungsplakat, das die Ermittler am Freitag rund um den Tatort aufhängen, erhoffen sie sich, neue Hinweise zum bislang unbekannten Täter zu bekommen. Beschreibung: Der Täter soll etwa 30 Jahre alt und zwischen 1,80 bis 1,85 Meter groß sein. Er hat kurze, dunkle Haare und ist vermutlich Deutscher. Er sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent. Zur Tatzeit habe er ein dunkles Sweatshirt und eine dunkle Hose getragen.

Die Ermittler wenden sich mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer kann Angaben zum Tatgeschehen machen? Die Tat passierte in der Nacht zum Mittwoch gegen Mitternacht.

Wem ist zur Tatzeit der oben beschriebene Mann aufgefallen?

Wer hielt sich zur Tatzeit im Tatortbereich auf?

Hinweise bitte an die Soko Reuter unter Tel. 0561 - 9100 oder jede andere Polizeidienststelle.

Zum Fahndungsplakat (PDF).