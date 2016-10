Nutze Deine Ausbildungschance 2017!

Bei der Arbeitgeber-Kontaktbörse im Rahmen der 13. KAOS – Tage Kasseler Ausbildungs-, Orientierungs-, und Studientage in den Herbstferien

Im Rahmen der 13. KAOS – Tage findet am Donnerstag, 20. Oktober, in der Zeit von 14.00 bis 16.00 Uhr im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Arbeitsagentur Kassel (Grüner Weg 46) eine Arbeitgeber-Kontaktbörse statt, bei der sich so viele namhafte Betriebe wie noch nie zuvor präsentieren. Neu sind auch die verschiedenen Themeninseln, an denen sich alles rund um die Fragen „Treffpunkt Digital – Industrie 4.0“, „Ausbildung mit Genuss“ und „Ausbildung im Angebot – HANDEL jetzt“ dreht.

„Durch die erhöhte Arbeitgeberbeteiligung gibt es auch eine größere Vielfalt an Berufswahlangeboten“, so Sabrina Strube, Teamleiterin im Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit Kassel. „Eine ideale Gelegenheit für Ausbildungssuchende sowie Jugendliche, die ein duales Studium anstreben, um sich in kurzer Zeit einen umfassenden Überblick über die regionalen Angebote zu verschaffen.“

Bei der Veranstaltung gewinnen die Besucher nicht nur einen Eindruck darüber, wie breit gefächert und ausgewogen die Wirtschaftsstruktur im Agenturbezirk Kassel ist, sondern haben auch die Möglichkeit, mit Personalverantwortlichen direkt ins Gespräch zu kommen, Kontakte zu knüpfen und Bewerbungsunterlagen einzureichen. Strube rät deshalb, die Unterlagen in mehrfacher Ausführung mitzubringen und sich im Internet unter www.arbeitsagentur.de im Voraus zu informieren, um gezielt vorzugehen.

Mit dabei sind bei den Themenbereichen:

1) „Treffpunkt – Digital – Industrie 4.0“ Autokühler GmbH & Co KG, Daimler AG Mercedes Benz Werk Kassel, GE Grid GmbH, sera GmbH, SMA Solar Technology und VITAQUA GmbH 2) „Ausbildung mit Genuss“ Enchilada Kassel GmbH, Matthias Streiter Bäckerei, Konditorei und Café 3) „Ausbildung im Angebot – HANDEL jetzt!“ F. Hackländer GmbH, Lidl Vertriebs GmbH & Co KG, LINDIG Fördertechnik GmbH, Volkswagen OTLG & Co KG, W. & L. Jordan GmbH

Aber auch nach den KAOS-Tagen können sich Jugendliche vertrauensvoll an die Berufsberatung der Arbeitsagentur Kassel wenden (Servicenummer 0800 4 5555 00, E-Mail Kassel.Berufsberatung@arbeitsagentur.de ) oder sich aktuelle Informationen auf der Homepage der Bundesagentur für Arbeit unter www.arbeitsagentur.de einholen.

Einen umfassenden Bewerbungstrainer finden die jungen Menschen unter www.planet-beruf.de. Enthalten sind darin Übungen, Videos und Podcasts, Checklisten und Arbeitsblätter sowie verschiedene Tipps. Wer keinen Inter-netzugang hat, kann das Bewerbungstraining auch auf CD-Rom erhalten.