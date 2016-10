Prozess um Schüsse am Stern in Kassel: Über drei Jahre Haft für Schützen

Hintergrund der Tat ist unklar

Kassel. Drei Jahre und drei Monate muss der 26-jährige Libyer in Haft, der im November 2015 mittags auf der belebten Unteren Königsstraße einen gleichaltrigen Mann aus Algerien mit einem Oberschenkeldurchschuss schwer verletzt hat.

Was der Grund für den Streit zwischen den beiden Männern war, blieb auch nach zehn Verhandlungstagen unklar. Aber das Gericht erkannte eine Mitschuld des Opfers, weshalb der Algerier seinen Teil der Verfahrenskosten selbst tragen muss.

"Das Ganze ist durch eine Provokation seinerseits ausgelöst worden", stellte Richterin Sabrina Müller-Krohe fest. Denn Schütze und Angeschossener seien sich "nicht grün" gewesen. Beide kannten sich seit Jahren durch Drogengeschäfte und waren bereits im August 2014 im Hinterhof einer Kneipe am Martinsplatz aneinandergeraten. Dabei war der Libyer vom späteren Opfer "in brutalster Art und Weise zusammengeschlagen" worden, heißt es in der Urteilsbegründung. Das Gericht glaubte dem Angeklagten deshalb seine Angst vor dem Algerier und ging von einer "Notwehrlage" aus.

Dennoch sei das Zücken der Waffe beim Aufeinandertreffen der Männer "unverhältnismäßig" gewesen. Denn: "So eine Kugel kann ja auch mal abirren", das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung sei durch den Waffengebrauch am helllichten Tag "massiv beeinträchtigt" worden.

In einem nach Meinung von Staatsanwältin Fischer "unvollständigen Geständnis" hatte der Angeklagte Ende September in dem seit Ende Juli andauernden Prozess die Tat eingeräumt, die von seiner "erheblichen kriminellen Energie" zeuge. Die Staatsanwaltschaft hatte dreieinhalb Jahre Haft für die gefährliche Körperverletzung gefordert, den Vorwurf des gewerbsmäßigen Handelns mit Betäubungsmitteln aber fallen gelassen. Verteidiger Bernhard Leis hatte auf Notwehr plädiert und einen Freispruch gefordert.

