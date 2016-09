Radfahrer bei Unfall auf Lutherplatz verletzt: Zeugen gesucht

Kassel. Bei einem Unfall auf der Lutherplatz-Kreuzung ist am Montag voriger Woche, ein Radfahrer schwer verletzt worden. Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zum genauen Unfallhergang geben können. Sowohl der Radfahrer als auch der Autofahrer behaupten, bei Grün gefahren zu sein.

Nach Angaben der Polizei war der 29-jährige Radfahrer gegen 6.20 Uhr aus Richtung Werner-Hilpert-Straße gekommen und wollte die Hoffmann-von-Fallersleben-Straße an der Fußgängerampel in Richtung Stern überqueren. Ein 49-jähriger Autofahrer aus Fuldatal war zur gleichen Zeit mit seinem VW Golf auf der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße in Richtung Lutherplatz unterwegs. Auf dem Fußgängerüberweg stieß er mit dem Radfahrer zusammen.

Der 29-Jährige aus dem Wartburgkreis stürzte mit seinem Klapprad und erlitt Verletzungen am ganzen Körper. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Schaden in Höhe von 2000 Euro.

Hinweise an die Polizei: Tel. 0561/9100.

