Dreister Dieb „kontrollierte“ Handtasche auf Supermarkt-Parkplatz

Versuchter Diebstahl an Autofahrerin

+ Matthias Mänz

Kassel. Mit einer dreisten Methode hat ein Dieb am Montag versucht, Beute bei einer Autofahrerin zu machen. Auf dem Parkplatz eines Discounters in Rothenditmold riss er die Beifahrertür des Wagens der Frau auf.

Der Mann rief „Kontrolle". Dann durchwühlte er ihre Handtasche. Jetzt sucht die Polziei nach Zeugen.

Die 65-Jährige aus Kassel war gegen 16.15 Uhr nach ihrem Einkauf in dem Lidl-Markt an der Wolfhager Straße unweit der Angersbachstraße in ihr Auto gestiegen. Plötzlich riss ein Fremder die Beifahrertür auf und rief „Kontrolle“, sodass die Frau dachte, es handele sich wohl um einen Ladendetektiv, berichtet Polizeisprecher Matthias Mänz. Dieses habe der Täter anschließend noch damit untermauert, dass er beim Weggehen eindringlich „Warten“ zu der verdutzen Frau sagte, eine entsprechende Geste machte und zurück in Richtung Markt ging. Wertsachen hatte er in der Tasche der Autofahrerin nicht gefunden.

Als der Mann nach einiger Zeit nicht wiederkam, schöpfte die Frau Verdacht und fuhr schließlich los. Dabei sah sie den Täter ein zweites Mal, wie er sich im hohen Gras eines Grünstreifens neben dem Parkplatz versteckte. Zuhause verständigte die 65-Jährige dann die Polizei.

Täterbeschreibung: etwa 40 Jahre alt, klein, schmale Statur, blasse Hautfarbe, osteuropäischer Akzent, kurz rasierte grau-blonde Haare, bekleidet mit hellgrauem Strickpullover mit Zopfmuster und Kragen.

Hinweise an die Polizei: Tel. 0561/9100.