Für die Kleinen ganz groß

Das Sanitätshaus Medicus ist der regionale Marktführer für die Versorgung im Bereich der Rehabilitationstechnik, Orthopädie- und Orthopädieschuhtechnik, Homecare sowie den Sanitätsfach-handel mit Kompressionsstrümpfen, Bandagen und Alltagshilfen.

+ Gebündeltes Fachwissen: Detlev Reimann berät Kunden sowohl als zertifizierter reha-KIND-Fachberater als auch als geschulter Wohnraumberater.

Seit dem Jahr 2015 ist Detlev Reimann zertifizierter reha-KIND-Fachberater. Er verfügt über spezielles Wissen in der Hilfsmittelversorgung von Kindern und ist für den Themenkomplex der multidisziplinären Versorgung besonders geschult. „Unser Ziel ist es, die Hilfsmittelversorgung von Kindern zu optimieren. Individualität wird dabei großgeschrieben, denn wir wollen das genau passende Hilfsmittel finden“, erklärt der Experte. Dazu werden – meist schon direkt in den pädiatrischen Kliniken – die Eltern und die jungen Patienten umfassend von ihm beraten. „Die Hersteller werden von uns einbezogen, so ist eine individuelle Anpassung gewährleistet.