Sechs neue Blitzer in Kassel stehen schon: Testlauf beginnt bald

Anfang Dezember sollen sie in Betrieb gehen

+ © Siemon Noch verpackt: Der Blitzer vor dem Ottoneum. © Siemon

Kassel. Der Testlauf beginnt in den nächsten Tagen. Danach sollen sechs neue Blitzer im Kasseler Stadtgebiet scharf geschaltet werden.

Noch sind sie mit schwarzer Folie eingewickelt, aber die neuen stationären Blitzer stehen bereits. Unter anderem mitten auf dem Grünstreifen des Steinwegs vor dem Naturkundemuseum Ottoneum. In den nächsten Tagen soll nach Angaben der Stadt ein Testlauf mit Geschwindigkeitsmessungen beginnen.

Läuft alles nach Plan, dann werden die Blitzer voraussichtlich Anfang Dezember in Betrieb gehen. Dann ist auch mit den ersten Bußgeldbescheiden zu rechnen.

Standorte für die festen Blitzer sind neben dem Steinweg die Wilhelmshöher Allee (Höhe Sophienstraße), die Bundesstraße 83 (Höhe Lilienthalstraße) und die Frankfurter Straße (Höhe Silberbornstraße).

510.000 Euro hat die Stadt für die sechs Messanlagen an den vier Standorten ausgegeben. Sowohl an der Wilhelmshöher Allee als auch am Steinweg soll in beiden Fahrtrichtungen überwacht werden.

Die Standorte wurden nach Angaben der Stadt danach ausgesucht, wo ein erhöhter Bedarf ist. Dazu gehört das Umfeld von Schulen und Haltestellen. Zudem gibt es Bereiche wie den Steinweg, wo teilweise erheblich zu schnell gefahren wird.

Die Anlagen stammen von der Firma Jenoptik Robot GmbH in Monheim am Rhein. Die Auswahl wurde durch eine externe Beraterfirma begleitet. Nach dem Kasseler Blitzerskandal, bei dem 2012 Geräte aufgestellt wurden, die juristischen Anforderungen nicht genügten, will die Stadt diesmal auf Nummer sicher gehen.