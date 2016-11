Studentin der Kunsthochschule zeichnet Adventskalender mit Kassel-Motiven

Exklusiv auf Kassel Live

+ Motive mit Kasselbezug: Verena Kern hat 24 Bilder für den Adventskalender auf Kassel Live gestaltet. Foto: Meyer

Kassel. Kassel Live-Reporterin Verena Kern hat einen Adventskalender für unseren Stadtblog gezeichnet. Die Türchen mit Motiven der Kunsthochschulstudentin öffnen sich jeden Tag um 8 Uhr auf Kassel Live.

Gezeichnet hat Verena Kern schon immer, im Kunstunterricht in der Schule waren ihr allerdings die Vorgaben ein bisschen zu streng. Seit Oktober 2014 studiert sie jetzt an der Kasseler Kunsthochschule Visuelle Kommunikation mit dem Schwerpunkt Illustration und Comic.

Kern ist auch als Reporterin für Kassel Live unterwegs. Da kam der 25-Jährigen, die gebürtig aus Heilbronn stammt, die Idee für den HNA-Stadt-Blog einen eigenen Adventskalender zu entwerfen. Zu sehen sind Bleistiftzeichnungen, die teilweise auch mit Farbe und auf einem digitalen Hintergrund illustriert sind.

Die meisten Motive haben einen Bezug zu Kassel, so sind beispielsweise der Bergpark, einige documenta-Kunstwerke oder die Karlsaue zu sehen. Teilweise finden sich in den Bildern auch Assoziationen zu verschiedenen Märchen. „Kassel ist einfach unmittelbar mit den Erzählungen der Brüder Grimm verbunden, und gerade auch mit Blick auf den Märchen-Weihnachtsmarkt fand ich das besonders passend“, so Kern.

Zuvor hat die 25-Jährige in Freiburg einen Bachelor in Germanistik und Kunstgeschichte abgeschlossen. „Da hab ich allerdings gemerkt, dass das nicht der Bereich ist, in dem ich später arbeiten möchte“, sagt Kern. Nach Kassel hat es Kern eher zufällig verschlagen, als ihre Bewerbung an der Kunsthochschule angenommen wurde. Aber mittlerweile weiß sie die Stadt sehr zu schätzen. „Ich mag, dass Kassel nicht so groß ist und es hier so viel Grün gibt“, so Kern. Besonders freut sie sich auf den kommenden Sommer mit der documenta.

Eigentlich wollte Kern in den Bereich Kinderbuchillustration, mittlerweile kann sie sich aber auch vorstellen, Comics für Erwachsene zu zeichnen. (kme) Weitere Illustrationen von Verena Kern gibt es unter kernkompetenz.tumblr.com