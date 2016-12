Unfall an Tischbeinstraße: Polizei sucht beschädigtes Auto

Südstadt

Kassel. Meist sucht die Polizei nach flüchtigen Unfallfahrern – in diesem Fall sucht sie nach dem Besitzer eines beschädigten Autos, der weggefahren ist, bevor sich die Unfallverursacherin um den Schaden kümmern konnte.

Eine Autofahrerin hatte am Mittwochabend gegen 19.20 Uhr an der Tischbeinstraße beim Abbiegen in den Philosophenweg ein geparktes Autos gerammt. Dabei wurde der linke vordere Bereich des Wagens beschädigt. Weil die Frau kein Handy dabei hatte, aber nahe der Unfallstelle wohnt, war sie kurz in ihre Wohnung gegangen, um die Polizei zu informieren, berichtet Polizesprecher Matthias Mänz.

Direkt danach kehrte sie zur Unfallstelle zurück, doch der beschädigte Wagen war weg. Es soll sich um ein helles Auto gehandelt haben, das in Höhe der Hausnummer 32 abgestellt war. Vermutlich hatte der Fahrer oder die Fahrerin den Schaden nicht bemerkt. (rud)

Hinweise an die Polizei: Tel. 0561/9100.

Rubriklistenbild: © dpa