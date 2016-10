Zimmerbrand in Kassel mit einem Verletzten: Feuer in der Südstadt

Ecke Tischbeinstraße/ Philosophenweg aus

+ Die Löscharbeiten auf der Tischbeinstraße: Rechts im Bild ist das Haus zu sehen, in dem das Zimmer brannte.

Kassel. Am Sonntag kam es etwa um 15.30 Uhr zu einem Zimmerbrand in einem Haus an der Tischbeinstraße/ Ecke Philosophenweg.

Durch das Feuer, das im Arbeitszimmer einer Wohnung im obersten Stock ausgebrochen war, wurde der Bewohner nach Angaben der Feuerwehr leicht verletzt. So erlitt er leichte Verbrennungen.

Ein Löschzug der Kasseler Feuerwehr inklusive Leiterwagen war zur Brandbekämpfung angerückt. Die Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr Niederzwehren unterstützten die Kasseler Berufsfeuerwehr. Gemeinsam hatten sie den Brand schnell unter Kontrolle, dessen Ursache noch nicht geklärt ist. Ein technischer Defekt kommt in Betracht, aber zunächst muss die Polizei ermitteln.

Straße wurde gesperrt

Während der Zeit des Einsatzes wurde die Tischbeinstraße in diesem Abschnitt für den Autoverkehr gesperrt. Anschließend wurde die Wohnung noch gelüftet. Bereits kurz nach 16 Uhr rückten die ersten Einheiten wieder von der Brandstelle ab. Etliche Anwohner beobachteten die Löscharbeiten. Die Rauchsäule war bis zur Grimmwelt zu sehen.