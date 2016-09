20-Jährige beschmierte Haltestelle Helleböhnweg in Kassel

Anwohnerin hatte Drogenabhängige auf frischer Tat ertappt

Kassel. Am Dienstagabend wurde eine 20-jährige Frau aus Kassel gefasst, die beim Beschmieren der Straßenbahnhaltestelle „Helleböhnweg“ erwischt wurde.

Eine Anwohnerin hatte die Drogenabhängige, die auch bereits wegen Gewaltdelikten in Erscheinung getreten ist, gegen 22.45 Uhr beobachtet und die Polizei alarmiert.

In der Zwischenzeit war die junge Frau bereits in die Straßenbahn gestiegen und weggefahren. Weil die Polizisten eine Personenbeschreibung hatten, konnten sie die Kasselerin an der Haltestelle „Korbacher Straße“ aber festnehmen. Bei der Durchsuchung der Festgenommenen fanden die Beamten einen schwarzen Stift, den sie vermutlich zum Beschmieren benutzt hatte.

Der Sachschaden an der Haltestelle beläuft sich auf mehrere Hundert Euro, denn die Schmierereien lassen sich laut Polizei nicht ohne weiteres entfernen.

