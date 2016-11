Unfall in Süsterfeld: Betrunkene Fahrerin landete im Gleisbett

Trams konnten nicht fahren

Kassel. Einen Fahrfehler in Verbindung mit Trunkenheit am Steuer vermutet die Polizei als Ursache für einen Autounfall am Mittwoch gegen 19.30 Uhr an der Eugen-Richter-Straße im Stadtteil Süsterfeld-Helleböhn.

Eine 31-Jährige lenkte ihren Wagen nach dem Abbiegen aus dem Schwarzwaldweg auf das parallel zur Eugen-Richter-Straße verlaufende Gleisbett der Straßenbahn, teilte die Polizei am Abend auf Anfrage mit. An der Unfallstelle stellten die Beamten eine Alkoholfahne fest.

Nachdem die Fahrerin sich jedoch einem Atem-Alkoholtest verweigerte, wurde eine Blutentnahme angeordnet, hieß es im Polizeibericht. Zur Höhe des Schadens gab es noch keine Angaben.

Die Trams auf der Linie 4 zwischen Bahnhof Wilhelmshöhe und Mattenberg fielen bis 22 Uhr aus. Ein Schienenersatzverkehr wurde laut KVG eingerichtet.

Wie berichtet, passierte bereits am Dienstag an der Eugen-Richter-Straße nur einige hundert Meter vom heutigen Unfallort entfernt auch ein Unfall, bei dem ein Auto auf den Straßenbahnschienen landete.

