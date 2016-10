Tine Wittler präsentiert ihr „Wohn-ABC“ bei Heinz von Heiden

Zu einem vergnüglichen und informativen Nachmittag mit Wohnexpertin Tine Wittler lädt das Team vom Heinz von Heiden-Musterhaus Lohfelden am Sonntag, 6. November 2016, herzlich in die schmucke Stadtvilla ein. Von 14.30 bis 17.30 Uhr steht ein kleines „Wohn-ABC“ auf dem Programm, anschließend ist eine Autogrammstunde geplant.

Eine gute Tasse Kaffee, ein bisschen Gebäck und dazu Einrichtungstipps von Wohnexpertin Tine Wittler! Was braucht man mehr für einen gelungenen Sonntagnachmittag? Genau das gibt es am 6. November 2016 in der Justus-Liebig-Str. 24, im neu eröffneten Heinz von Heiden-Musterhaus Lohfelden.