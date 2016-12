Unfallflucht auf der „Neuen Fahrt“: Zeugen gesucht

1500 Euro Schaden

Kassel. Die Polizei sucht einen Fahrer, der am Mittwoch auf der „Neuen Fahrt“ in der Innenstadt eine Unfallflucht begangen hat.

Ein Unbekannter hatte offenbar im Vorbeifahren einen in einer Parklücke abgestellten weißen Seat Leon touchiert und dabei eine Schaden in Höhe von 1500 Euro angerichtet.

Nach Angaben von Polizeisprecher Matthias Mänz hatte der 21-jährige Seat-Fahrer seinen Wagen in zwischen 12.15 Uhr und 14 Uhr auf der „Neuen Fahrt“ abgestellt. Das Auto habe in Fahrtrichtung Wolfsschlucht am rechten Fahrbahnrand in einer Parkbucht in Höhe der Hausnummer 2 gestanden.

Der bislang unbekannte Verursacher war offenbar aus Richtung Fünffensterstraße gekommen und ebenfalls in Richtung Wolfsschlucht unterwegs. Die Ermittler gehen aufgrund des Schadensbildes davon aus, dass der Fahrer den Zusammenstoß mit dem geparkten Wagen bemerkt haben muss.

Hinweise: Tel. 05 61 / 91 00.

