Oktoberfest in Kirchditmold

+ © Foto: Junker Kirchditmold (er)leben: Anja Bauer (det lille hus), Sirka Hofmann-Ferrer (I.W.E.S. Immobilien), Gisela Mantel (TV Service Mantel), Jan Raddatz ( I.W.E.S. Immobilien), Friedhelm Mantel (TV Service Mantel), Jutta Walther (Perlenrausch), Sabrina Imsirovic (Gaststätte „Zur Prinzenquelle“), Andreas Friedrich (Kasseler Bank), Benjamin Imsirovic (Gaststätte „Zur Prinzenquelle“), Gerrit Wiedersich (Alltours Reisecenter Wiedersich) und Martin Lange (light as hell, von links) gehören zu den Geschäftsleuten in Kirchditmold, die im Verein für ihren Stadtteil aktiv sind. © Foto: Junker

Am Samstag, 8. Oktober, wird ab 16 Uhr in der Zentgrafenstraße 199 bis 127 gefeiert. Dazu laden die Mitglieder des Anfang Mai neu strukturierten Vereins „Kirchditmold (er)leben“ eV ein – ein aktiver Zusammenschluss der Geschäftsleute im Stadtteil.

Download: PDF der Sonderseite „Harleshausen & Kirchditmold“ Neben den Klassikern – Hefeweizen, Brezeln, Bratwürstchen und mehr – wird es eine „Tombola mit genialen Preisen geben“, wie Vereinsvorsitzender Sirka Hofmann-Ferrer ankündigt. Ein LCD-Fernseher und eine Reise nach Hamburg gehören neben vielen Präsenten und Gutscheinen zu den Überraschungen, die von den beteiligten Geschäftsleuten gestiftet werden. Der Losverkauf beginnt um 16 Uhr, die Auslosung ist gegen 18 Uhr. „Wir freuen uns auf viele Besucher, um mit ihnen gemeinsam fröhlich zu feiern.“ Als nächsten Höhepunkt in Kirchditmold planen die Unternehmer einen Nikolausmarkt im Dezember.

In Kirchditmold tut sich etwas

Neueröffnungen: Am 1. Oktober eröffnet Sibylle Walz an der Zentgrafenstraße 134 die neue Zentgrafenbuchhandlung.

Bereits seit dem Sommer gibt es die Baguetteria an der Teichstraße 45.

Seit Juni bietet Lichtplaner Martin Lange im „light as hell“ an der Zentgrafenstraße 121 moderne Lichtlösungen an. Mehr Licht. Mehr sehen. Mehr fühlen.

Det lille hus ist umgezogen: Anja Bauer bietet Schönes und Nützliches für Haus und Wohnung jetzt an der Zentgrafenstraße 127 an.

(pcj)