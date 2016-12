Verletzt: Zwölfjähriger wurde in Kassel von einem Auto angefahren

Fahrer von Kleinwagen gesucht

Kassel. Ein zwölfjähriger Junge ist am Dienstag von einem dunkelblauen Kleinwagen auf der Unteren Königsstraße beim Überqueren der Straße angefahren worden.

Der Fahrer des Wagens hatte anschließend zwar angehalten und noch kurz mit dem verletzt auf dem Gehweg sitzenden Jungen geredet, war dann aber weitergefahren. Seine Identität ist der Polizei bislang nicht bekannt. Nach Angaben von Polizeisprecher Matthias Mänz hatte sich der Zwölfjährige bei dem Unfall schwerer verletzt, als er es selbst zunächst vermutet hatte.

Der Junge aus Calden gab an, er sei am Dienstag mit drei Freunden mit der Straßenbahn vom Holländischen Platz hoch zum Stern gefahren und dort gegen 15.50 Uhr ausgestiegen. Dort überquerten sie von der Haltestelle aus die Fahrbahn der Unteren Königsstraße in Richtung der Döner-Läden. Er selbst sei zwischen mehreren auf dem Linksabbiegestreife in Richtung Kurt-Schumacher-Straße wartenden Autos durchgegangen. Dabei habe er jedoch den auf dem Rechtsabbiegestreifen aus Richtung Jägerstraße kommenden Kleinwagen übersehen. Der Fahrer des Autos habe zwar noch stark gebremst, ihn aber trotzdem mit der vorderen rechten Seite des Fahrzeugs angefahren. Daraufhin sei er gestürzt.

Nach dem Unfall habe der Fahrer ihn nach der Telefonnummer seiner Eltern gefragt. Bis jetzt habe der Mann sich aber nicht gemeldet. Hinter dem dunkelblauen Kleinwagen seien ein silberner VW Polo sowie ein Radfahrer mit heller Jacke und dunklem Rucksack gefahren. Nach dem Unfall habe sich zudem eine unbekannte blonde Frau um ihn gekümmert. Diese Personen könnten Zeugen des Unfalls geworden sein.

Der Fahrer des dunkelblauen Kleinwagens soll 40 bis 50 Jahre alt sein, eine normale Figur und ein südländisches Äußeres mit etwas dunklerer Hautfarbe haben.

Hinweise an die Polizei unter Tel. 05 61/9100.