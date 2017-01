Beim Abriss der Martini-Brauerei Kassel tauchte altes Logo auf

Abriss legt Historisches frei

Die Martini-Brauerei an der Kölnischen Straße wird zu einem neuen Wohnquartier umgebaut. Derzeit laufen die ersten Abrissarbeiten.

Dabei tauchte ein alter Schriftzug auf: „Brauerei A. Kropf“ steht am Sudhaus der Brauerei, die 1859 von Adolf Kropf gegründet wurde. Am alten Sudhaus, das 1938 in Betrieb genommen wurde, wurde eine Aluminiumverkleidung abgenommen. Dabei legten die Arbeiter den Schriftzug frei.

Das Sudhaus soll neben dem Verwaltungsgebäude erhalten bleiben. Alle weiteren Gebäude der Martini-Brauerei werden der neuen Wohnbebauung weichen. Der Schriftzug am Sudhaus werde wohl erhalten, sagte Michael Linker von der MQ-Projektentwicklungsgesellschaft, die das Areal umgestaltet.

