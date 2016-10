VW muss freigestellten Baunataler Werkleiter nicht weiterbeschäftigen

Er wurde wegen des Abgasskandals beurlaubt

Kassel. VW muss den im Oktober vergangenen Jahres im Zuge des Abgasskandals freigestellten Baunataler Werkleiter Falko Rudolph nicht weiterbeschäftigen.

Artikel wurde aktualisiert um 15 Uhr Das entschied das Arbeitsgerichts Kassel am Dienstag, nachdem mehrere Gütetermine gescheitert waren. Das Gericht sagte zur Begründung, Rudolph (51) habe von 2006 bis 2010 als Leiter der Entwicklung der Dieselmotoren eine wichtige Funktion inne gehabt. Deshalb müsse eine Einflussnahme Rudolphs auf die laufenden Ermittlungen zur Aufklärung des Skandals vermieden werden.

Der Konzern muss allerdings eine Abmahnung aus der Personalakte entfernen, in der dem ehemaligen Werksleiter vorgeworfen wurde, an der Aufklärung des Abgasskandals nicht mitzuwirken. Und er muss dem Mitarbeiter einen leistungsabhängigen Bonus in Höhe von 100.000 Euro für 2015 zahlen.

VW hatte ihn mit der Begründung einbehalten, dass es sich um eine Jahresleistung halte, die er nicht erfüllt habe. Dies, so das Gericht, hätte jedoch in der Freistellungsvereinbarung deutlich gemacht werden müssen, zumal er neben seinen regulären Bezügen andere Boni für 2015 erhalten habe. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Der Prozess stand bereits länger im Raum. Zunächst aber musste geklärt werden, ob die Richter in Wolfsburg oder in Kassel zuständig sind. Laut Braunschweiger Zeitung begründete der Richter die Entscheidung für Kassel damit, dass der Werkleiter seine Arbeit überwiegend dort verrichtet hatte. (wet/dpa)