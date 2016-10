Rubinroter Mazda gestohlen

Gebrauchtwagen stand auf Außengelände

Waldau. Ein rubinroter Mazda CX-5 ist in der Nacht zum Dienstag auf dem Ausstellungsgelände eines Autohauses an der Falderbaumstraße in Waldau gestohlen worden.

Der Gebrauchtwagen im Wert von 26 000 Euro ist nicht zugelassen und stand dementsprechend ohne Kennzeichen auf dem Gelände.

Nach Angaben von Polizeisprecher Matthias Mänz fiel Mitarbeitern der Diebstahl des Mazdas am Dienstagmorgen, gegen 8 Uhr auf. Noch am Montagabend gegen 20 Uhr soll der SUVuf dem Ausstellungsgelände gestanden haben. Bislang sei nicht bekannt, wann genau in der Nacht die Täter den Wagen entwendeten. Zudem ist unklar, ob sie an dem nicht zugelassenen Fahrzeug möglicherweise andere Kennzeichen anbrachten, um bei der Flucht nicht aufzufallen.

Hinweise an die Polizei unter Tel. 05 61/9100.

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa