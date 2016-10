Mann am Weinberg in Kassel tot auf Straße gefunden

Hintergründe sind noch unklar

Kassel. Auf der Frankfurter Straße in Kassel ist am Weinberg in Höhe der Fußgängerbrücke ein Mensch zu Tode gekommen.

Wie die Polizei vor wenigen Minuten auf Anfrage mitteilte, wurde ihr dort zunächst ein Motorradunfall gemeldet. Tatsächlich fanden die Beamten einen Mann auf der Fahrbahn, der dort aus noch nicht geklärten Umständen starb.

Ob er von der Brücke gesprungen ist oder von einem unbekannten Autofahrer erfasst wurde, ist zurzeit noch offen.

Den weiteren Angaben zufolge handelt es sich um einen 56-Jährigen ohne festen Wohnsitz.

Weitere Informationen folgen.