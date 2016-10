Unfall am Katzensprung: Autofahrer übersah rote Ampel

Drei Menschen wurden verletzt

Wesertor. Drei Menschen wurden bei einem Unfall am Katzensprung am Mittwochabend verletzt. Alle wurden vorsorglich in Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von 25.000 Euro.

Die Rettungs-, Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerten rund zwei Stunden.

Nach Angaben von Polizeisprecher Torsten Werner fuhr ein 35-jähriger Mann aus Zierenberg gegen 22.15 Uhr mit seinem Mazda auf der Kurt-Wolters-Straße in Richtung Hafenbrücke, eine 25-Jährige aus Kassel war mit ihrem Audi A 3 zwischen Altmarkt und Weserspitze unterwegs. Wie Zeugen berichten, zeigte die Ampel für die Autofahrerin Grün und für den Mazda-Fahrer Rot. Die Fahrzeuge stießen zusammen, woraufhin der Audi an den Fahrbahnrand schleuderte. Dort überrollte er ein Verkehrsschild, das aus der Verankerung riss.

Beide Fahrer und ein aus Kassel stammender 29 Jahre alter Mitfahrer im Audi erlitten Verletzungen. Beide Pkw waren so stark beschädigt, dass sie von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten.

