Heftiger Zusammenstoß auf Altmarkt-Kreuzung: Sechs Kinder in zwei Unfallwagen

Kassel. Auf der Altmarkt-Kreuzung sind am Donnerstagabend zwei vollbesetzte Autos zusammengekracht, in denen auch insgesamt sechs Kinder saßen.

Eine Autofahrerin aus Essen war laut Polizei bei Rot über die Ampel gefahren. Die 43-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und verlor kurzzeitig das Bewusstsein.

Nach Angaben der Polizei war die 43-Jährige gegen 19.20 Uhr von der Fuldabrücke kommend geradeaus in Richtung Kurt-Schumacher-Straße in die Kreuzung gefahren. In dem 3er BMW befanden sich auch ihre vier Kinder im Alter von vier bis 12 Jahren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Audi A6 eines 22-Jährigen aus Kassel, der von der Kurt-Schumacher-Straße nach links in die Weserstraße abbiegen wollte. Er hatte Grün. In dem Wagen des Kasselers saßen noch ein 24-Jähriger und eine 26-Jährige aus Gießen und deren zwei Kinder (ein und zwei Jahre alt). Sie alle kamen mit dem Schrecken davon, ebenso wie die Kinder im Wagen der Unfallverursacherin.

Die verletzte 43-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Um ihre vier Kinder kümmerten sich Angehörige aus Kassel. An beiden Autos entstand durch den heftigen Zusammenstoß Schaden in Höhe von 10.000 Euro. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden. Der Verkehr auf der blockierten Kreuzung musste eine Stunde lang durch die Polizei geregelt werden.

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa